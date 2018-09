Spaniens Verband verbietet Liga-Spiele in den USA

Erst vor einigen Wochen hatte die spanische Liga bekanntgegeben, dass man erstmals in der Geschichte der Primera Division Spiele auch im Ausland austragen wolle. Ein entsprechender Vertrag mit 15-jähriger Laufzeit wurde den Angaben zufolge mit dem US-Unternehmen Relevent unterzeichnet. In der Anfangsphase soll demnach zunächst nur eine Begegnung pro Spielzeit in Nordamerika stattfinden. Nach den Plänen der Liga sollen Girona und Barca im American-Football-Stadion Hard Rock Stadium in Miami aufeinandertreffen. Dazu wurde am 11. September beim RFEF-Verband offiziell ein Antrag gestellt.