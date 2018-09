Protest mit „Dogwalk“ gegen Pelz bei Prada

Tierpelz in der Mode nicht mehr „en vogue“

Viele Passanten und auch die Touristen in der Wiener Innenstadt haben im persönlichen Gespräch bestätigt, was aus Umfragen bereits bekannt ist: Die Mehrheit der Verbraucher will nichts mit dem Pelzhandel zu tun haben. „Es ist kein Wunder, dass immer mehr große Modemarken bereits angekündigt haben, auf die Verwendung von Echtpelz künftig zu verzichten - man merkt einfach deutlich, dass es nicht mehr der Zeitgeist ist, Tiere für Mode zu quälen“, sagt Pluda. Länder wie Norwegen, die Niederlande und Belgien distanzieren sich von Tierquälerei, indem sie die Pelztierhaltung verbieten. In Österreich ist die Pelzhaltung ohnehin seit 2005 verboten. Großstädte wie San Francisco und São Paulo haben hingegen den Verkauf von Pelzen verboten. In Los Angeles soll der Verkauf von Pelz nun ebenfalls verboten werden, wie auch in Großbritannien, wo im Jahr 2000 ein Verbot der Pelztierzucht eingeführt wurde. Die Stadt Wien führt ab 1. Oktober ein Verkaufsverbot von Echtpelz auf Wiens Märkten ein.