Betrunkener Unfalllenker löste Mega-Suchaktion aus

Blut am Airbag

Weil am Airbag Blut klebte, mussten die alarmierten Einsatzkräfte davon ausgehen, dass der Unfalllenker verletzt ist. Sie setzten eine Suchaktion in Gang, an der sich auch fünf Feuerwehren beteiligten, mit 100 Helfern. Dazu kam die Rettungshundestaffel des Roten Kreuzes, jene der FF Traun und zwei Polizeihunde - und auch der Polizeiheli stieg in der Nacht auf.