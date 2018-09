Nick Mason: Ein Herz für das Pink-Floyd-Frühwerk

Memorable Highlights

Nicht alles, was sich in den 100 Minuten aus dem Äther schält, kann man als Highlight verbuchen, doch so mancher Moment bleibt nicht nur Floyd-Fanaten für längere Zeit in Erinnerung. Etwa die wundervolle Darbietung von „If“ und „Atom Heart Mother“, die kongruent ineinanderfließen, nur um im rechten Moment wieder ihrer Wege zu schreiten. Oder das fantastisch inszenierte „Set The Controls For The Heart Of The Sun“, bei dem Mason endlich den berühmten Gong schlagen darf, der ihm aufgrund von Waters‘ Unfähigkeit zu teilen stets verwehrt blieb. Besonders beeindruckend musiziert das Quintett aber bei „One Of These Days“ und dem psychedelischen Verzerrungs-Jam „A Saucerful Of Secrets“ zusammen - hier kriegt man am besten das Gefühl dafür, wie frei, ungezwungen und vorurteilsfrei Musik vor rund 50 Jahren kreiert wurde. Würde braucht eben nicht immer Pomp und Gloria, sondern einfach nur die pure Liebe zur Musik.