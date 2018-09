Privater Streit eskaliert: Sportwagen abgefackelt

Ein bereits lange schwelender Zwist hat in Linz einen feurigen Höhepunkt erreicht: Der Sportwagen einer 28-Jährigen ging am Wochenende in Flammen auf, diese griffen auch noch auf einen zweiten Pkw über. Ohrenzeugen wollen eine Detonation gehört haben. Die Besitzerin hat einen Verdacht, dem die Kripo nachgeht.