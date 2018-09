Judo-WM 2021 findet in Wien statt

Die Titelkämpfe werden von 12. bis 19. September 2021 in der Wiener Stadthalle stattfinden. Die TV-Übertragungen werden acht Tage lang in 190 Ländern zu sehen sein. Die WM 2021 ist nun die erste, bei der Männer und Frauen in Österreich gemeinsam an den Start gehen. Wien war davor schon 1975 (Männer) und 1984 (Frauen) Austragungsort von Judo-Weltmeisterschaften, eine EM ging zuletzt 2010 in der Bundeshauptstadt über die Bühne.