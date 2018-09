Politik fordert Schulterschluss gegen Drogen

Seit Jahren wird über das Drogenproblem in Kärnten diskutiert, seit Monaten besonders intensiv und aufgeregt, denn heuer sind bereits im halben Jahr so viele Drogentote zu beklagen wie sonst in zwölf Moanten nicht. Erst am Montag starb eine 44-Jährige im Bezirk Völkermarkt an Suchtgiftmissbrauch. Landesvize Beate Prettner und SP-Gesundheitssprecherin Waltraud Rohrer fordern nun eine öffentliche Diskussion über die Drogenproblematik und einen Schulterschluss aller.