Niki erster Gratulant: „Super, danke ans Team!“

Was für ein Gänsehautmoment in der Marina Bay von Singapur. Während Lewis Hamilton nach seinem insgesamt 69. GP-Sieg, dem vierten in der südostasiatischen Finanzmetropole, zu den Klängen der englischen Hymne „God save the Queen“ tanzte, hatte Mercedes-Teamchef Toto Wolff das Handy fest ans Ohr geklemmt. Am anderen Ende der Leitung: Niki Lauda! „Er war der erste Gratulant, hat das ganze Team beglückwünscht und mir ausgerichtet: Super gemacht, danke!“