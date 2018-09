Biker (61) starb bei Verkehrsunfall in Osttirol

Schwerer Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 13 Uhr auf der B111 im Gemeindegebiet von Obertilliach! Ein Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn und krachte in das Motorrad eines entgegenkommenden Italieners (61). Der Biker starb an der Unfallstelle, seine am Sozius sitzende Gattin (62) wurde schwer verletzt.