„Besorgte Salzburger“ gegen „Festung Europa“

Kommenden Mittwoch und Donnerstag findet in Salzburg ein Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU zu den Themen Innere Sicherheit und Migration statt. Bereits am Sonntag haben Aktivisten ihre Botschaft an die Teilnehmer des von Bundeskanzler Sebastian Kurz geleiteten Gipfels übermittelt - und zwar in Form zweier Transparente, die an der Außenmauer der Festung Hohensalzburg befestigt wurden. Auf einem der Plakate steht „Fortress“ (Festung) rot durchgestrichen und auf dem anderen „Europe“. Was damit gemeint ist, ist klar: Europa soll keine Festung gegen Migranten werden.