Machtdemonstration: Russen proben den Ernstfall

Russland führt in Wostok, wie angekündigt, die größte Militärübung seit knapp drei Jahrzehnten durch: Neben Hunderttausenden Soldaten sind 1000 russische Flugzeuge und rund 36.000 Panzer involviert. Langstreckenbomber des Typs Tupolew TU22M2 werfen Bomben von 500 Kilo Gewicht über einem Übungsziel in Ostsibirien ab. Auch chinesische und mongolische Soldaten sind an den Übungsmanövern beteiligt.