Mutter und Sohn befreiten sich über den Kofferraum

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich Sonntagfrüh in Leibnitz: Ein 43-jährige Autolenkerin fuhr mit ihrem Sohn (23) in eine Baustelle. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb in einer Grube auf dem Dach liegen. Beide Insassen konnten sich über den Kofferraum retten.