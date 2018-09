Facebook-Fahndung nach GTI war erfolgreich!

Der Diebstahl seines weißen GTI hatte den 27-Jährigen besonders getroffen: Der Wagen war Baujahr 1987 und aufwändig hergerichtet worden. In der Nacht zum Samstag hatte er den Wagen auf dem Parkplatz einer Pension in Plescherken abgestellt. Der Oberösterreicher war nämlich einer der Teilnehmer am jährlichen GTI-Nachtreffen in Kärnten gewesen.