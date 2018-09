Gasen: „Wir sind alle nur noch frustriert“

Die steirische Gemeinde Gasen kommt weiterhin nicht zur Ruhe! Zum bereits fünften Mal in diesem Jahr gab es am Freitag ein massives Unwetter, zum zweiten Mal binnen drei Monaten wurde der 1000-Seelen-Ort zum Katastrophengebiet erklärt. Starkregen richtete diesmal einen Schaden von fast zwei Millionen Euro an.