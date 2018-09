Papst appelliert an Mafiosi: „Ändert euch!“

„Ändert euch, Brüder und Schwestern! Bekehrt euch zum wahren Gott. Sonst werdet ihr euer eigenes Leben verlieren und eure schlimmste Niederlage erleben.“ Diesen Appell hat Papst Franziskus am Samstag an Mitglieder der italienischen Mafia während einer Messe zu Ehren eines von der Mafia ermordeten Priesters gerichtet. Der Anti-Mafia-Priester Pino Puglisi, der sich vor allem um Jugendliche kümmerte, um sie von Drogen und dem organisierten Verbrechen fernzuhalten, wurde am 15. September 1993 von zwei Mafia-Killern erschossen.