Neunjähriges Mädchen stürzte in Leoben aus Fenster

Die Volksschülerin war am frühen Nachmittag in ihr Zimmer im Obergeschoß des Hauses gegangen, um Musik zu hören. Sie schloss sich laut Mitteilung der Polizei in ihrem Zimmer ein, um ungestört von ihrer Schwester zu bleiben. Als das Mädchen den Raum wieder verlassen wollte, brach der Türgriff ab. Das Kind versuchte durch Schreien und Klopfen, auf sich aufmerksam zu machen, die Hilferufe drangen jedoch nicht bis zur Schwester, die ebenfalls Musik hörte, vor.