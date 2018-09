Werth holte auch in der Einzel-Dressur WM-Gold

In der Vielseitigkeit führt nach der ersten Teilprüfung Dressur wie erwartet Favorit Deutschland mit 73,4 Punkten vor Großbritannien und den USA. In der Einzelwertung liegt die Deutsche Julia Krajewski mit Chipmunk (19,9) klar in Führung. Auch in der Vielseitigkeit sind keine Österreicher am Start. Am (heutigen) Samstag wird die Vielseitigkeit laut Plan mit dem Geländeritt fortgesetzt.