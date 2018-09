„free floating“-Prinzip: Top oder Flop?

Nun will es eine andere Firma mit dem free floating system versuchen: Das US-Unternehmen „Lime“ bietet ab Ende September auch in Wien seinen E-Scooter-Service an! Angefangen wird mit rund 300 Elektro-Tretrollern, welche in der ganzen Stadt verteilt werden. Für diese gibt es keine fixen Standplätze, sie können überall dort stehen, wo auch Fahrräder abgestellt werden dürfen. Abgesehen von einem Euro Anmeldegebühr, können die Elektroroller dann für nur 15 Cent pro Minute ausgeliehen werden.