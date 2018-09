EBEL-Start mit zwei Schlagern und einem Derby!

Auch der neue Star an der Bande kann bisher positiv bilanzieren. Dave Cameron (unten im Bild), von Dezember 2014 bis Saisonende 2015/16 Cheftrainer der Ottawa Senators in der NHL, muss sich bei den Vienna Capitals jedoch erst richtig einfinden. „Neue Spieler, neues Team, neue Liga, aber am Ende ist es immer Eishockey. Die größte Herausforderung ist, mein Team kennenzulernen“, erklärte der 60-jährige Kanadier. Was er bisher gesehen hat, wird ihn wohl freuen. Die „Caps“ haben mit CHL-Siegen in Schweden und Dänemark viel Potenzial bewiesen. Der Gegner aus Linz hat einen großen Umbruch mit 16 Abgängen hinter sich, Trainer Troy Ward hat aber wohl wieder eine starke Mannschaft zur Verfügung.