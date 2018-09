„Wir werden mit Orban gemeinsam Europa regieren“

Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat am Freitag während eines gemeinsamen Pressefoyers mit Italiens Innenminister Matteo Salvini in Wien dem Lega-Chef Rosen gestreut. Der Italiener habe gezeigt, wie man in kürzester Zeit Erfolge erzielen könne und die Migration gestoppt und unterbunden werden könne. „Geht nicht gibt‘s nicht!“, lautete Straches Befund. Solidarisch zeigten sich die beiden Politiker mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der sich derzeit mit einem EU-Rechtstaatsverfahren konfrontiert sieht. Salvini sprach von „Sanktionen gegen das ungarische Volk“, die eine „Verrücktheit“ seien. Der Lega-Chef glaubt offenbar, dass dieses Verfahren Orbans Regierung noch weiter stärken wird, denn mit Blick auf die EU-Parlamentswahlen im kommenden Jahr prophezeite Salvini: „Ich bin überzeugt, dass wir in einigen Monaten gemeinsam mit Orban regieren werden.“