Kufstein ist für die Rad-WM bestens gerüstet

Gratis in den Startbereich

Viele Radsportfans reisen mit dem Wohnmobil an. Deshalb wurde am Kasernenareal ein zentrumsnaher 8000 Quadratmeter großer Campingplatz mit entsprechender Infrastruktur installiert. Während für den Zielbereich in Innsbruck ein Ticket gekauft werden muss, kommen in Kufstein alle Zuseher gratis in die Nähe der Radprofis. Der komplette Startbereich ist ohne Eintritt zugänglich. Zudem werden an vier Plätzen Videowalls aufgestellt, auf denen man das Rennen mitverfolgen kann.