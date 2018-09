Wiener „Flexity“-Straßenbahn startet auf Linie 67

Fahrgäste der Linie 67 werden als Erste die neue Wiener „Flexity“-Straßenbahn ausprobieren können: Auf der Route zwischen Otto-Probst-Platz und Reumannplatz wird das Niederflurmodell aus dem Hause Bombardier nämlich erstmals im Fahrgastbetrieb unterwegs sein. „Spätestens zu Weihnachten soll es so weit sein“, stellte Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Donnerstag in Aussicht.