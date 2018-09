Österreich ringt Zypern mit Mühe 72:69 n.V. nieder

Matchwinner im rot-weiß-roten Dress war ganz klar Murati. Der Shooting Guard aus Gmunden erzielte allein im vierten Viertel acht Punkte, auch in der Extra-Periode fand ein Distanzwurf zum 66:63 bei noch 1:56 Minuten auf der Uhr sein Ziel. In den Schlusssekunden blieb Kapitän Schreiner an der Freiwurflinie eiskalt und verwandelte viermal sicher. Der letzte Dreipunkte-Versuch der Zyprer verfehlte sein Ziel.