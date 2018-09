Österreicher gibt nach blutigem Vuelta-Crash auf

Fabio Aru: 2015 gewann er noch die Vuelta, die heurige Saison ist aber alles andere als ideal für den Liebling der Italiener. Bei den Bergetappen schnitt er schwächer ab und in der 17. Etappe (im Video oben) war er in einem schweren Unfall verwickelt. Mit dabei: der Österreicher Hermann Pernsteiner. Wegen Abschürfungen an Kopf, Arm und Beinen musste er einen Tag nach dem Sturz aufgeben.