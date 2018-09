Tony Bennett und Diana Krall ehren Jazz-Legende

Wie in Trance steht der 18-fache Grammy-Gewinner da, als Krall ihre Finger in der Solo-Nummer „But Not For Me“ selbst über die Klaviatur spazieren lässt. „Lasst es regnen und donnern / Lasst eine Million Firmen untergehen“, singt er dann selbst im heiteren „Who Cares?“, und „Wen kümmert es, was die Öffentlichkeit schwätzt / Liebe ist das einzige, was zählt.“ Bennetts Stimme breitet sich wie ein warmer Schleier im Raum aus. Die Welt mit all ihren Problemen - soll sie wenigstens bei diesen Takten doch bleiben, wo der Pfeffer wächst.