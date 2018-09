Dominic Thiem eröffnet Davis Cup gegen Australien

Jetzt steht es fest: Unsere Nummer eins Dominic Thiem eröffnet am Freitag (11 Uhr) in Graz den Davis-Cup-Länderkampf Österreich gegen Australien im ersten Einzel gegen Jordan Thompson. Im Anschluss trifft Dennis Novak auf Alex de Minaur. ÖTV-Kapitän Stefan Koubek hat sich für Novak als zweiten Einzelspieler neben Fixstarter Thiem entschieden. Dies ergab die am Donnerstag im Grazer Rathaus vorgenommene Auslosung für das insgesamt vierte Duell mit den „Aussies“ (Stand: 1:2).