Der Herbst macht viele Sammler zu Glückspilzen

Trotz der Rekordhitze in diesem Sommer schießen Schwammerln aktuell nur so aus dem Boden. Denn der Regen Anfang September durchnässte den Boden so sehr, dass sich der Wald von der Trockenheit erholen konnte. Pilzesammler aufgepasst: Pro Tag sind nur zwei Kilo pro Person erlaubt - ansonsten drohen Strafen.