Neue Lottokönige: Je 5,1 Mio. Euro für zwei Wiener

Zwei Glückspilze tippten in der Bundeshauptstadt die Gewinnzahlen 8, 12, 20, 23, 37 und 42 (Zusatzzahl 19) - alle Angaben ohne Gewähr - und sind bald um exakt je 5.132.100 Euro reicher. Einer der in Wien aufgegebenen Scheine wurde per Quicktipp erstellt, der zweite Neo-Millionär füllte den Schein selbst aus.