„Fleißiger“ Hubschrauber: 359 Einsätze an 72 Tagen

Die klare Nummer eins steht in Wien, der Christopherus 9 absolvierte in diesem Zeitraum 410 Einsätze. Gerade die Sommermonate haben wieder aufgezeigt, wie breit das Einsatzspektrum der Notarzthubschrauber ist. Es reicht von internistischen und neurologischen Notfällen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall (2.203 Einsätze) über Verkehrsunfälle (436 Einsätze) bis hin zu Sport- und Freizeitunfällen (225 Einsätze). Gerade in den Bergen werden die ÖAMTC-Notärzte mit allen Arten von Verletzungen konfrontiert: Von simplen Knöchelfrakturen bis hin zu Abstürzen, die nicht nur im alpinen Gelände sondern häufig auch auf Wanderwegen passieren. In der Steiermark blieb die sommerliche Einsatz-Statistik im Vergleich zum Vorjahr beinahe gleich, eine Aufstockung ist also notwendig.