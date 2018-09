Justizwachebeamte mussten ihre Dienstwaffe abgeben

Nichts ging mehr im Juni in der Justizanstalt Graz-Jakomini - wie berichtet, stellten sich damals so viele Bedienstete in den Krankenstand, dass an einen normalen Betrieb nicht mehr zu denken war. Die Hafträume blieben zu. Die Anstaltsleitung und die Generaldirektion reagierten darauf und schickten etliche Mitarbeiter zum Amtsarzt. Das Resultat: Bis jetzt wurde sechs Mitarbeitern die Dienstwaffe abgenommen, bei etlichen weiteren steht diese Möglichkeit noch im Raum. Äußert der Amtsarzt aufgrund der Untersuchung Bedenken zur Dienstfähigkeit, muss - auch zum Schutz anderer Bediensteter - die Dienstwaffe abgenommen werden, heißt es aus der zuständigen Generaldirektion.