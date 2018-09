„Crash-Depp“ Vettel: Der Albtraum kehrt zurück!

„Natürlich nagt so eine Serie auch an einem Spitzenpiloten wie Sebastian“, glaubt Mercedes-Teamchef Toto Wolff, „aber mit seiner Aggressivität hat er auch vier Titel geholt, das zählt auch zu seinen Stärken.“ Vettel muss sich in Singapur also bewusst sein: Wenn man Dynamit in der Nähe hat, sollte man sicher kein Streichholz zünden…