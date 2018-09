Stunden des Schicksals für Leo S. (18) in Florida

Direkt an einem mehrspurigen Boulevard in der Peripherie Orlandos laufen die rechtlichen Vorbereitungen auf die anstehende Anhörung auf Hochtouren. Hier liegt das Büro von Leos Anwalt. Das Team rund um Carl-Christian Thier bastelt bis zuletzt an einem Deal mit der Staatsanwaltschaft, um dem HTL-Schüler die Gefängniszelle (es drohen bis zu 15 Jahre Haft) zu ersparen. Der Termin am zuständigen Gericht im Nachbarbezirk Sarasota - knapp zwei Autostunden entfernt - ist für 14. September angesetzt.