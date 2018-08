„Habe Angst, dass ich zurück ins Gefängnis muss“

„Krone“: Leo, wie geht es Ihnen?

Leo S.: Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Es ist eine schwere Zeit, da ich nicht weiß, was mich alles in der Zukunft erwartet. Ich habe Angst davor, dass ich zurück ins Gefängnis muss. Hier in den USA ist doch alles sehr fremd für mich. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt nicht mehr im Gefängnis bin, und ich bin überglücklich, dass es meinen Eltern möglich war, hierherzukommen. Ich hoffe, dass diese Sache ein gutes Ende finden wird und ich wieder nach Hause nach Österreich kann.