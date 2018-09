26 Stunden unterwegs: Bordeaux-Flug war Odyssee

Bereits verspätet waren Simone D., ihre Eltern und ihr Ehemann auf dem Frankfurter Flughafen von Wien kommend gelandet. Zum Anschlussflug nach Bordeaux hetzen musste man trotzdem nicht mehr, denn der wurde ersatzlos gestrichen. Ohne die Reisenden in irgendeiner Weise darüber zu informieren. „Wir mussten uns dann zwei Stunden bei einem Serviceschalter der Airline anstellen, um zu erfahren, dass der nächste Flug erst einen Tag später geht, jedoch bereits ausgebucht sei“, schilderte die Leserin. Deshalb bot man Frau D. und ihrer Familie an, nach Toulouse zu fliegen, das von Bordeaux gut 250 Kilometer entfernt liegt. Von dort solle man sich dann einfach „auf eigene Faust“ um die Weiterreise kümmern, so der „gute Rat“ der Airline-Mitarbeiterin.