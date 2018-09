Sheen-Ex Denise Richards hat wieder geheiratet

Teile der Hochzeit werden in der neuen Staffel der Realityshow, in der die 47-Jährige seit Kurzem zu sehen ist, ausgestrahlt. Im Interview mit „The Daily Dish“ schwärmte die frisch Verheiratete: „Ich bin so glücklich, offiziell mit der Liebe meines Lebens verheiratet zu sein. Ich kann es nicht erwarten, dass jeder bei ,The Real Housewives of Beverly Hills‘ mit mir auf diese unglaubliche Reise geht. Bisher war es ein wildes Abenteuer!“