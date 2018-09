US Open: Japan bejubelt Osaka, Williams-Lager tobt

Japan hat am Sonntag US-Open-Siegerin Naomi Osaka gefeiert, nachdem die 20-Jährige in den Morgenstunden japanischer Zeit den ersten Einzel-Grand-Slam für das asiatische Land geholt hatte. Premierminister Shinzo Abe dankte via Tweet, dass Osaka in dieser harten Zeit einen Schub an Inspiration gab. Der Politiker bezog sich dabei auf das Erdbeben auf der Insel Hokkaido mit zumindest 21 Toten.