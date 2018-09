Michael Schumacher: Sohn Mick zeigt seine Gene!

Mick Schumacher hat bei Demonstrationsrunden im DTM-Mercedes bei Rennserien-Chef Gerhard Berger Erinnerungen an Vater Michael geweckt! „Den Jungen zu sehen, wie er langsam Schumacher-Gene zeigt und heute unser DTM-Auto genießt, das beobachte ich mit Freude“, sagte Berger am Freitag. Der Tiroler war in den 90er-Jahren in der Formel 1 noch gegen Michael Schumacher gefahren.