Drakonische Strafen nach „Home Invasion“

Eine bemerkenswerte Härte hat am Freitag ein Jugendschöffensenat am Wiener Landesgericht für Strafsachen an den Tag gelegt. Zwei junge Burschen, die in der Nacht auf den 7. Juli einen 21-Jährigen in dessen Wohnung überfallen hatten, wurden zu jeweils vier Jahren unbedingter Haft verurteilt. Beide Angeklagte - knapp 19 und 21 Jahre alt - waren bisher unbescholten und reumütig geständig.