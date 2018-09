Kein Klub ist unsympathischer als der FC Bayern

Die technische Universität Braunschweig hat in ihrer deutschlandweiten Repräsentativ-Befragung mit mehr als 4.000 Menschen im Alter zwischen 18 und 69 Jahren nach der Beliebtheit der 36 Erst- und Zweitliga-Teams gefragt. Und es kamen dabei einige Überraschungen heraus. Denn: Viele große Bundesliga-Klubs landen am Ende der Statistik. So liegen etwa Leverkusen, Hertha und Schalke nur auf den hinteren Rängen. Am letzten Platz rangieren aber die Bayern! Nur 31 Prozent der Befragten verpassten Alaba und Co. die Eigenschaft „sehr sympathisch“. Mateschitz-Klub RB Leipzig liegt nur knapp besser auf dem vorletzten Platz.