Nach Unfällen ergriffen Pkw-Lenker die Flucht

Unter Missachtung des Vorrangs fuhr eine bislang unbekannte Pkw-Lenkerin in Telfs in einen Kreisverkehr ein und brachte damit eine Motorradfahrerin zu Sturz. In Innsbruck bremste ein Rowdy in einem schwarzen Range Rover einen IVB-Bus aus, dieser bremste stark ab, eine Businsassin stürzte und verletzte sich. Die Polizei sucht nun Zeugen.