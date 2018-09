„Pitt“ wird neuer Drogenfahnder am Flughafen

„Pitt“ mit der besonderen Nase wird neuer „Drogenfahnder“ und einmal alles außer geruchloses LSD erschnüffeln können. Der Kleine trainiert schon fleißig für seine neue Aufgabe. Er lebt Seite an Seite mit seinem Trainer, dem Kriminalbeamten Jürgen G. (54), sowie dessen Familie und „Frankie“, seinem Vorgänger, einem belgischen Schäferhund. „Vielleicht kann ,Pitt‘ von ,Frankie‘ ja noch was lernen“, so der Ermittler.