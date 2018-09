Bus brannte auf der Autobahn bei Mondsee aus

Nur knapp ihr Leben retten konnten am Dienstag gegen 21.15 Uhr 39 Polen, die in einem Reisebus saßen, der auf der Westautobahn im Bereich Oberwang (kurz nach Mondsee) in Richtung Wien unterwegs war. Der Lenker (34) bemerkte, dass Flammen aus dem Heck des Fahrzeugs schlagen. Er hielt am Pannenstreifen an.