Paul Simon erweckt alte Klassiker zu neuem Leben

Simon hat diese in seinem Werk eher unterbewerteten Song-Preziosen mit Hilfe fabelhafter Jazz-Musiker (Bill Frisell, Wynton Marsalis, Joe Lovano, Jack DeJohnette) und einem kleinen Orchester so eingespielt, wie sie seinen heutigen Vorstellungen entsprechen. Es ging ihm um „Lieder, die ich für fast gut genug hielt oder die so seltsam waren, dass sie beim ersten Mal überhört werden konnten“. Es gibt hier also nichts von Simon & Garfunkel, vom erfolgreichen selbstbetitelten Solodebüt oder vom Afropop-Welthit „Graceland“ (1986) zu hören. Dafür das 45 Jahre alte „One Man‘s Ceiling Is Another Man‘s Floor“ im New-Orleans-Stil, mehrere Lieder vom seinerzeit untergegangenen Album „You‘re The One“ (2000) oder das relativ aktuelle „Questions For The Angels“.