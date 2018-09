Skripal-Anschlag: Haftbefehl gegen zwei Russen

May: „Russischer Militärgeheimdienst steckt hinter Angriff“

Die britische Premierministerin Theresa May machte den russischen Militärgeheimdienst für den Anschlag auf Skripal und dessen Tochter verantwortlich. Die beiden gesuchten Verdächtigen seien Mitglieder des russischen Militärgeheimdienstes GRU und hätten höchstwahrscheinlich im Auftrag der russischen Regierung gehandelt, sagte May am Mittwoch im britischen Parlament. „Zusammen mit unseren Verbündeten werden wir alle Mittel unseres Sicherheitsapparats ausschöpfen, um der Gefahr zu begegnen, die vom GRU ausgeht“, so May.