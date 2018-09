Weißhaidinger beendet Saison als Zweiter in Zagreb

Österreichs Olympia-Sechster von Rio 2016 hat heuer inklusive der Hallen-Saison und der Qualifikation bei der EM in Berlin 18 Wettkämpfe bestritten - und davon acht gewonnen! Gekrönt aber wurde sein Jahr natürlich von der Bronze-Medaille bei der EM im August. Zudem erreichte er dank konstanter Leistungen in der Diamond League als erster Österreicher überhaupt ein Finale der Leichtathletik-Königsklasse. Dort wurde er am vergangenen Freitag in einem Weltklasse-Feld der acht qualifizierten Werfer großartiger Fünfter, noch einmal mit einer starken Weite von 65,66 Metern.