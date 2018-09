Spatenstich für die neue Lehrer-Akademie

Umso größer war die Freude beim Spatenstich am Dienstag: „Jetzt geht es wirklich los“, begrüßte Rektorin Elfriede Windischbauer eine Vielzahl an geladenen Gästen, Polit-Prominenz und Mit-Verantwortlichen. „Ein wichtiger Beitrag für Salzburg als Bildungs- und Wissens-Standort“, sagten Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Vize-Bürgermeister Bernhard Auinger auch in Richtung des anwesenden Bildungsminister Heinz Faßmann. "Beste Voraussetzungen für einen ausgezeichneten Hochschulbetrieb, so Landesrätin Maria Hutter, selbst ausgebildete Lehrerin.