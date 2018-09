FAFGA - Treffpunkt der Tiroler Touristiker

Networking in der Tirol Lounge und Ausklang auf der FAFGA-Part

Für den so bedeutenden Peer-to-Peer-Austausch und die Möglichkeit, neue Geschäftspartner in entspannter Atmosphäre kennenzulernen, sorgen schließlich die eigens dafür eingerichteten Networking-Areas, wie beispielsweise die Tirol Lounge in der Halle C. „Dort wird unter anderem die Weltleitmesse für alpine Technologien INTERALPIN die Entscheider der Seilbahnwirtschaft willkommen heißen“, betonte Kleinlercher. Schlussendlich bietet sich den Ausstellern und Besuchern jeden Abend im Sky Foyer auf der FAFGA-Party das perfekte Ambiente, um mit Kulinarik und musikalischer Unterhaltung von KUHL the GANG und Gerry Deejaytainer den Messetag erfolgreich ausklingen zu lassen. Weitere Informationen gibt es unter www.fafga.at