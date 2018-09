Die Kraft der Reduktion

Dass Gerwald Rockenschaub das Erstellen eines Bildes, Objektes oder einer Skulptur mit dem Komponieren eines Musikstückes gleichsetzt verwundert kaum. Der gebürtige Linzer, der in Berlin lebt und arbeitet, zählt nämlich nicht nur zu den international renommiertesten bildenden Künstlern Österreichs, sondern machte speziell in den 90ern auch als DJ elektronischer Musik von sich hören. „Ich denke sehr musikalisch - Choreographie, Dramaturgie, Rhythmisierung spielen speziell beim Erarbeiten einer Ausstellungsidee immer eine entscheidende Rolle“, so Rockenschaub, der gerade die Galerie Ropac mit seinen minimalistischen Kompositionen bespielt.