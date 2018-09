Vier slowenische Dealer von Ermittler ausgetrickst

Der Angeklagte erzählte, er habe einen Freund in Slowenien gefragt, ob dieser wisse, wo man so große Mengen Cannabis herbekommen könnte. Dieser, ein 34-jähriger Angestellter, fragte daraufhin einen weiteren Bekannten, einen 33-jährigen Arbeitslosen aus Koper, um Rat. Der Mann aus Koper brachte ihn mit einem Verbündeten in Laibach zusammen, der offenbar Zugang zu großen Mengen an Drogen hatte.