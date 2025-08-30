Festnahme: 40-Jähriger schlug und bedrohte Mann

Zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern soll es Donnerstagabend in Pörtschach (Kärnten) gekommen sein: Wie die Polizei am Samstag bekannt gab, wurde ein 40-Jähriger festgenommen.
Der 40 Jahre alte Rumäne steht im dringenden Verdacht am Donnerstag im Ortsgebiet von Pörtschach am Wörthersee einen 46 Jahre alten Ungar attackiert zu haben: Zuerst soll er ihn durch Faustschläge gegen den Kopf verletzt haben.
Im Zuge der weiteren Auseinandersetzung bedrohte der Rumäne ihn und seinen 44-jährigen Begleiter, ebenfalls aus Ungarn, mit einem Messer mit dem Umbringen.
Unmittelbar nach der Tat konnte der Mann von der Polizei angehalten und festgenommen werden. Aufgrund von Tatbegehungs- und Fluchtgefahr wurde er festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.
